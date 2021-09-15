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    14:54, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За сутки COVID-19 подтвердился у 93 жителей Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки COVID-19 подтвердился у 93 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остается город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 93 заболевших коронавирусной инфекцией. В Атырау подтверждено 63 новых случая заражения. В результате скрининга выявлено семь заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе - 10 заболевших, в Индерском районе - три, в Исатайском - два, в Кызылкогинском - три человека, в Курмангазинском - три, в Махамбетском районе выявлено шесть инфицированных.
    Заболевание у 63 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 30 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечился 441 человек.
    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 2 416 человек, в модульной больнице - 142, во второй областной больнице – 128 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 61, в кардиоцентре - 12, в ж/д больнице - 14 пациентов, в общежитиях - 28, в районных инфекционных стационарах - 125. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 118 человек.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, число тяжелобольных COVID-19 снижается в Атырауской области.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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