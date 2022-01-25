За сутки COVID-19 подтвердился у 567 жителей Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился у 567 жителей Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 567 человек. Из них 376 случаев подтверждено в городе Атырау, 45 случаев – на Тенгизском месторождении, 80 – в Жылыойском районе, семь – в Индерском районе, 33 – в Кызылкогинском районе, 11 – в Курмангазинском районе, один – в Макатском районе, 14 – в Махамбетском районе.
У 285 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 282 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 99 человек.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 5 914 человек, в областной больнице – 56, в модульной больнице – 169 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 53 человека, в районных инфекционных стационарах – 70. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз – 285 пациентов с коронавирусной инфекцией.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
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