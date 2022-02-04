За сутки COVID-19 подтвердился у 124 жителей Атырауской области
В регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился у 124 жителей Атырауской области. Неделей ранее эта цифра приближалась к 600 заболевшим за лень, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 124 человек. Из них 83 случая подтверждено в городе Атырау, девять случаев – на Тенгизском месторождении, 19 – в Жылыойском районе, два – в Индерском районе, шесть – в Кызылкогинском районе, два – в Макатском районе, три – в Махамбетском районе.
У 78 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 46 человек симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 473 человека.
В настоящее время в домашних условиях получают лечение 4 934 человека, в областной больнице – 23, в модульной больнице – 140 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 47 человек, в районных инфекционных стационарах – 41. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз пациентов с коронавирусной инфекцией нет.
По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.
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