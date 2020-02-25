За сутки число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 60 человек

СЕУЛ. Yonhap - КАЗИНФОРМ - Во вторник Южная Корея сообщила о 60 новых подтвержденных случаях обнаружения коронавируса у граждан страны. Так, общее число инфицированных коронавирусом достигло 893, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Только в понедельник Южная Корея объявляла о новом рекордном скачке числа заразившихся смертельным коронавирусом.

На сегодняшний день в стране зарегистрированы восемь смертельных случаев от коронавируса, впервые появившегося в китайском Ухане.

Правительство называет два основных очага распространения вируса – это юго-восточный город Тэгу и больница в соседнем штате Чхондо. Там число заразившихся смертельным вирусом продолжает стремительно расти. На данные районы приходятся более половины всех случаев заболевания в стране.

Из 60 новых случаев 49 были выявлены в Тэгу, что находится в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, и в соседней провинции Северный Кёнсан.

Почти все крупные провинции и города сообщили о новых случаях заражения. Согласно заявлению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), Сеул сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусом.

По сообщению KCDC, Пусан, второй по величине город Южной Кореи, объявил о трех новых заразившихся, а провинция Кёнги - о пяти.

После того, как в воскресенье уровень оповещения о вирусе поднялся до «красного», самого высокого уровня, органы здравоохранения сосредоточились на том, чтобы остановить распространение вируса в Тэгу и провинции Северный Кёнсан.