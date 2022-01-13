За сутки более 80 граждан нарушили комендантский час в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Обстановка в регионе стабильная, находится под контролем органов правопорядка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру Мангистауской области.

Обеспечивается общественный порядок и безопасность граждан. Сотрудники полиции с общественными помощниками патрулируют улицы городов и сел.

По области за сутки выявлен 81 гражданин, оказавшийся на улице в комендантский час, в отношении 69 человек, которые ранее нарушали режим комендантского часа, были составлены протоколы об административном правонарушении, с остальными проведена разъяснительная беседа.

Продолжается несение службы на восьми блокпостах.

«Сейчас в сети пользователями активно пересылаются видеоролики о трагических событиях 2-8 января, подписи к ним не соответствуют действительности, создавая угрозу возникновения новой волны социальной напряженности среди населения. Обращаюсь к каждому: не накаляйте обстановку, не играйте на чувствах семей, чьи родные стали жертвами этих событий. Кроме того, за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, в соответствии со статьей 274 УК РК, предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трех до семи лет», - сказал комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев.

Напомним, жители Мангистауской области могут задать любой интересующий их вопрос касательно режима чрезвычайного положения, позвонив по номеру 109.