+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -33 °С
Алматы: -8 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За сутки более 500 автомобилей эвакуировали с трасс в Акмолинской области

13 Января 2021 20:56
Поделиться:
За сутки более 500 автомобилей эвакуировали с трасс в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды акмолинским полицейским за сутки пришлось сопровождать более 500 автомобилей на дорогах региона. За это время произошло 22 ДТП, в которых пострадали 7 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Новости по теме
Автопарк скорой помощи Атырауской области пополнился 20 машинами
Присвоившую более 90 млн тенге мошенницу осудили в Кызылорде Попавшего в ДТП водителя из Кыргызстана спасли полицейские Туркестанской области Провалившихся детей в реку Сарыбулак спасли прохожие в Нур-Султане

В Акмолинской области с 12 января свирепствует непогода, и в связи с выпадением обильных осадков в виде снега было закрыто движение на всех участках дорог республиканского значения.

«Патрульные машины в целях безопасности сопровождали автомобили на трассах. Колонну на автодороге сопровождали сразу 11 экипажей батальона патрульной полиции. Кроме того, по указанию начальника департамента полиции на территории области на выездах из населенных пунктов и автодорогах республиканского значения выставлено 34 мобильных поста, на которых несли службу 60 сотрудников на 30 патрульных автомашинах», - рассказали в ведомстве.

За сутки в ночь с 12 января на 13 января на дорогах из снежных заносов полицейскими эвакуировано 528 автомобилей и более 1000 человек, в том числе около 10 детей. В пункты обогрева размещено около 80 человек.

Не обошелся этот день и без дорожно-транспортных происшествий. На территории области произошло 22 ДТП, в которых 7 человек получили различные телесные повреждения. Жертв нет.

Полицейские порекомендовали акмолинцам и гостям региона соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. А в чрезвычайной ситуации - звонить на единый номер службы спасения «112» или на специальную линию «102».

Напомним, вчера 55 автомобилей скопилось на трассе в Акмолинской области после произошедшего ДТП. Шестеро человек были доставлены в больницу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #ДТП   #Происшествия   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив