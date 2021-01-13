За сутки более 500 автомобилей эвакуировали с трасс в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды акмолинским полицейским за сутки пришлось сопровождать более 500 автомобилей на дорогах региона. За это время произошло 22 ДТП, в которых пострадали 7 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В Акмолинской области с 12 января свирепствует непогода, и в связи с выпадением обильных осадков в виде снега было закрыто движение на всех участках дорог республиканского значения.

«Патрульные машины в целях безопасности сопровождали автомобили на трассах. Колонну на автодороге сопровождали сразу 11 экипажей батальона патрульной полиции. Кроме того, по указанию начальника департамента полиции на территории области на выездах из населенных пунктов и автодорогах республиканского значения выставлено 34 мобильных поста, на которых несли службу 60 сотрудников на 30 патрульных автомашинах», - рассказали в ведомстве.

За сутки в ночь с 12 января на 13 января на дорогах из снежных заносов полицейскими эвакуировано 528 автомобилей и более 1000 человек, в том числе около 10 детей. В пункты обогрева размещено около 80 человек.

Не обошелся этот день и без дорожно-транспортных происшествий. На территории области произошло 22 ДТП, в которых 7 человек получили различные телесные повреждения. Жертв нет.

Полицейские порекомендовали акмолинцам и гостям региона соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. А в чрезвычайной ситуации - звонить на единый номер службы спасения «112» или на специальную линию «102».

Напомним, вчера 55 автомобилей скопилось на трассе в Акмолинской области после произошедшего ДТП. Шестеро человек были доставлены в больницу.