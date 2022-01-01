За сутки 5919 казахстанцев полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

31 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 990 965 человек (+4802), вторым компонентом провакцинировано 8 521 029 человек (+5919).



