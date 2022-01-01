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За сутки 5919 казахстанцев полностью привились против КВИ
1 Января 2022 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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31 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 990 965 человек (+4802), вторым компонентом провакцинировано 8 521 029 человек (+5919).
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