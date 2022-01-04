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За сутки 3829 казахстанцев полностью привились против КВИ
4 Января 2022 08:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По состоянию на 3 января 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 001 422 человек (+3328), вторым компонентом провакцинировано 8 531 065 человек (+3829).
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