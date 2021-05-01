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    02:00, 01 Май 2021 | GMT +6

    За сутки 3170 жителей Атырауской области привились от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация, 3170 человек привились от коронавируса за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «I компонент вакцин «Спутник V» и «QAZVас» получили 3170 местных жителей. Из них - 131 медработник, 282 педагога, 56 полицейских, 26 студентов, 72 сотрудника закрытых учреждений, 487 сотрудников правоохранительных органов, 108 госслужащих, 17 человек с хроническими заболеваниями, 1991 местный житель. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVас» вакцинировано 25 782 человека. II компонентом привиты 6461 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. Всего в регионе открыто 36 стационарных и передвижных прививочных пунктов, в их числе пункты в ТЦ «BAIZAAR», на рынке «Дина», в областном и городском акиматах», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области от коронавируса лечатся 1815 человек.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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