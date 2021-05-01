За сутки 3170 жителей Атырауской области привились от коронавируса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация, 3170 человек привились от коронавируса за сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«I компонент вакцин «Спутник V» и «QAZVас» получили 3170 местных жителей. Из них - 131 медработник, 282 педагога, 56 полицейских, 26 студентов, 72 сотрудника закрытых учреждений, 487 сотрудников правоохранительных органов, 108 госслужащих, 17 человек с хроническими заболеваниями, 1991 местный житель. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVас» вакцинировано 25 782 человека. II компонентом привиты 6461 человек. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. Всего в регионе открыто 36 стационарных и передвижных прививочных пунктов, в их числе пункты в ТЦ «BAIZAAR», на рынке «Дина», в областном и городском акиматах», - сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области от коронавируса лечатся 1815 человек.