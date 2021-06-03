РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    За сутки 2575 человек выздоровели от коронавируса в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 193,

    город Алматы - 1122,

    город Шымкент - 151,

    Акмолинская область - 99,

    Актюбинская область - 80,

    Атырауская область - 119,

    Восточно-Казахстанская область - 149,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 32,

    Карагандинская область - 329,

    Костанайская область - 29,

    Кызылординская область - 45,

    Мангистауская область - 58,

    Павлодарская область - 62,

    Северо-Казахстанская область - 42,

    Туркестанская область - 40.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 362018.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!