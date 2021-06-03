За сутки 2575 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 193,

город Алматы - 1122,

город Шымкент - 151,

Акмолинская область - 99,

Актюбинская область - 80,

Атырауская область - 119,

Восточно-Казахстанская область - 149,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 32,

Карагандинская область - 329,

Костанайская область - 29,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 58,

Павлодарская область - 62,

Северо-Казахстанская область - 42,

Туркестанская область - 40.

Итого выздоровевших в Казахстане - 362018.