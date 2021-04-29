За сутки 2492 жителя Атырауской области привились от коронавируса

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация от коронавируса, за сутки прививку получили 2492 жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«I компонент вакцин «Спутник V» и «QAZVac» получили 2492 человека. Из них - 100 медработников, 141 педагог, 57 полицейских, 30 студентов, 6 сотрудников закрытых учреждений, 11 сотрудников правоохранительных органов, 70 госслужащих, 321 человек с хроническими заболеваниями, 1756 местных жителей. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVac» вакцинировано 20228 человек. II компонентом привиты 5304 человека. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением или в прививочные пункты, которые открываются в разных микрорайонах города», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

Как ранее сообщалось, пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре в Атырау.



