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    05:15, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    За сутки 2492 жителя Атырауской области привились от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация от коронавируса, за сутки прививку получили 2492 жителя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

    «I компонент вакцин «Спутник V» и «QAZVac» получили 2492 человека. Из них - 100 медработников, 141 педагог, 57 полицейских, 30 студентов, 6 сотрудников закрытых учреждений, 11 сотрудников правоохранительных органов, 70 госслужащих, 321 человек с хроническими заболеваниями, 1756 местных жителей. В период с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V» и «QAZVac» вакцинировано 20228 человек. II компонентом привиты 5304 человека. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель Атырауской области по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением или в прививочные пункты, которые открываются в разных микрорайонах города», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

    Как ранее сообщалось, пункт вакцинации от COVID-19 открылся в торговом центре в Атырау.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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