За сутки 23 человека скончались от пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 22 августа в Казахстане зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано 23 летальных исхода.

Выздоровели 10 человек.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции – 67870, летальных случаев - 4263, выздоровевших - 57720.