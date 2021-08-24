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За сутки 23 человека скончались от пневмонии в Казахстане
24 Августа 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 22 августа в Казахстане зафиксировано 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрировано 23 летальных исхода.
Выздоровели 10 человек.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции – 67870, летальных случаев - 4263, выздоровевших - 57720.
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