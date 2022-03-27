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    10:12, 27 Март 2022 | GMT +6

    За сутки 22 казахстанца заболели ковидной пневмонией, один человек скончался

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 марта 2022 г. зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88603, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82223.

    Летальный исход от ковидной пневмонии зафиксирован в Алматы, сообщает пресс-служба Минздрава РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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