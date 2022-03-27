За сутки 22 казахстанца заболели ковидной пневмонией, один человек скончался

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 марта 2022 г. зафиксировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 13 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Сoronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88603, летальных случаев - 5352, выздоровевших - 82223.

Летальный исход от ковидной пневмонии зафиксирован в Алматы, сообщает пресс-служба Минздрава РК.