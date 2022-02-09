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За сутки 21 человек скончался от коронавируса и пневмонии в РК

9 Февраля 2022 08:50
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За сутки 21 человек скончался от коронавируса и пневмонии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о летальных исходах COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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По информации медиа-центра Минздрава, за 7 января в Казахстане зарегистрировано 16 умерших от коронавирусной инфекции и пять человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса.

Опубликованы также данные по регионам.



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#Коронавирус в РК  
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