За сутки 21 человек скончался от коронавируса и пневмонии в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о летальных исходах COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации медиа-центра Минздрава, за 7 января в Казахстане зарегистрировано 16 умерших от коронавирусной инфекции и пять человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса.

Опубликованы также данные по регионам.



