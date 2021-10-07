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    08:30, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сутки 202 человека заболели ковид-пневмонией в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 октября в Казахстане зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 332 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 76719, летальных случаев - 4881, выздоровевших - 64234.

    Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (5.10.2021г.).


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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