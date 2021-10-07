За сутки 202 человека заболели ковид-пневмонией в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 5 октября в Казахстане зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 332 человека выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 76719, летальных случаев - 4881, выздоровевших - 64234.

Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки (5.10.2021г.).