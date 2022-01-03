Новости
За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ
3 Января 2022 08:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеСвыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
По состоянию на 2 января 2022 года, в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человек (+2161), 2 - м компонентом провакцинировано 8 527 236 человек (+1770).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
- Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в ВКО
- Прививочные кабинеты вновь заработали в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн