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За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ

3 Января 2022 08:35
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За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 2 января 2022 года, в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человек (+2161), 2 - м компонентом провакцинировано 8 527 236 человек (+1770).




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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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