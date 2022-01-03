За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 2 января 2022 года, в Казахстане 1 - м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человек (+2161), 2 - м компонентом провакцинировано 8 527 236 человек (+1770).







