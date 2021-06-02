08:15, 02 Июнь 2021 | GMT +6
За сутки 1617 человек выздоровели от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1617 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 255,
город Алматы - 224,
город Шымкент - 69,
Акмолинская область - 80,
Актюбинская область - 81,
Алматинская область - 48,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 32,
Западно-Казахстанская область - 118,
Карагандинская область - 441,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 32,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 28,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 359443.