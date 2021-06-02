За сутки 1617 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1617 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 255,

город Алматы - 224,

город Шымкент - 69,

Акмолинская область - 80,

Актюбинская область - 81,

Алматинская область - 48,

Атырауская область - 17,

Восточно-Казахстанская область - 25,

Жамбылская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 118,

Карагандинская область - 441,

Костанайская область - 35,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 32,

Павлодарская область - 92,

Северо-Казахстанская область - 28,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 359443.