За сутки 14 субъектов предпринимательства столицы наказали за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы столицы продолжают работать в усиленном режиме. Несмотря на нестабильную эпидситуацию и ужесточение карантинных мер, в городе ежедневно выявляются нарушители режима карантина. Только за прошедшие сутки мобильные группы зафиксировали 14 таких фактов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мобильные группы района Есиль выявили нарушения карантина 6 субъектами предпринимательства. Так, в магазине алкогольных напитков «Alco Market» не соблюдался масочный режим. В неустановленное время продолжали функционировать парк аттракционов «Happylon», фитнес-клуб «Invictus», ресторан «Inforno», бар «Tequila», лаундж-бар «Pei Zdes'».

Установленные ограничения режима карантина нарушили магазины «Kidli kids», «Cotton Turkiye», «Коттон» и бар «Биньковский» в Сарыаркинском районе.

В числе нарушителей оказались гипермаркет «Small», а также некоторые заведения по улице Сембинова в районе Байконыр, бар «Панаехали» и кафе «Аккайын» в районе Алматы.

По вышеуказанным фактам были составлены рапорта. Все материалы в отношении нарушителей направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения их к ответственности.

Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Накануне главный государственный санитарный врач столицы подписала новое постановление об ужесточении карантинных ограничений в городе. Жителей и гостей столицы, а также субъекты предпринимательства просят строго соблюдать режим карантина и избегать места массового скопления.