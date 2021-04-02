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    19:00, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    За сутки 14 субъектов предпринимательства столицы наказали за нарушение карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы столицы продолжают работать в усиленном режиме. Несмотря на нестабильную эпидситуацию и ужесточение карантинных мер, в городе ежедневно выявляются нарушители режима карантина. Только за прошедшие сутки мобильные группы зафиксировали 14 таких фактов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Мобильные группы района Есиль выявили нарушения карантина 6 субъектами предпринимательства. Так, в магазине алкогольных напитков «Alco Market» не соблюдался масочный режим. В неустановленное время продолжали функционировать парк аттракционов «Happylon», фитнес-клуб «Invictus», ресторан «Inforno», бар «Tequila», лаундж-бар «Pei Zdes'».

    Установленные ограничения режима карантина нарушили магазины «Kidli kids», «Cotton Turkiye», «Коттон» и бар «Биньковский» в Сарыаркинском районе.

    В числе нарушителей оказались гипермаркет «Small», а также некоторые заведения по улице Сембинова в районе Байконыр, бар «Панаехали» и кафе «Аккайын» в районе Алматы.

    По вышеуказанным фактам были составлены рапорта. Все материалы в отношении нарушителей направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения их к ответственности.

    Напомним, Нур-Султан с 10 марта находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Накануне главный государственный санитарный врач столицы подписала новое постановление об ужесточении карантинных ограничений в городе. Жителей и гостей столицы, а также субъекты предпринимательства просят строго соблюдать режим карантина и избегать места массового скопления.


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