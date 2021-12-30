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За сутки 13 930 казахстанцев полностью привились против КВИ

30 Декабря 2021 08:45
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За сутки 13 930 казахстанцев полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 30 декабря 2021 года, I компонентом 8 976 006 (+10 975) человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 8 502 383 (+13 930) человек.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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