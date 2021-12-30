Новости
За сутки 13 930 казахстанцев полностью привились против КВИ
30 Декабря 2021 08:45
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Новости по темеАнтирекорд Франции по коронавирусу: заражаются по два человека в секунду Свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане 40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
На 30 декабря 2021 года, I компонентом 8 976 006 (+10 975) человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 8 502 383 (+13 930) человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Антирекорд Франции по коронавирусу: заражаются по два человека в секунду
- Как уберечься от пищевых отравлений в праздничные дни
- Свыше 129 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- 40 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане
- Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
- В стационарах республики лечатся 2 418 пациентов с коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047