За сутки 13 930 казахстанцев полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 30 декабря 2021 года, I компонентом 8 976 006 (+10 975) человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 8 502 383 (+13 930) человек.

