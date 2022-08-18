18 Августа 2022 08:40
За сутки 1227 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 412,
в городе Алматы - 119,
в городе Шымкент - 0,
в Алматинской области - 54,
в Жетысуской области - 124,
в Абайской области - 88,
в ЗКО - 4,
в Карагандинской области - 327,
в Улытауской области - 2,
в Кызылординской области – 27,
в Мангистауской области - 39,
в Павлодарской области - 14,
в Туркестанской области - 17.
Всего в стране выздоровело 1 345 689 человек от COVID-19.
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