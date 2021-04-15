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    14:28, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    За сутки 1186 жителей Атырауской области привились от коронавируса

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. За сутки 1186 жителей Атырауской области привились от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

    «По данным за 14 апреля I компонент вакцины «Спутник V» получили 1186 человек. Из них - 30 медицинских работников, 33 педагога, 51 полицейский, 3 студента, 49 сотрудников правоохранительных органов, 18 госслужащих, 34 человека с хроническими заболеваниями, 968 местных жителей. В период с 1 февраля по 14 апреля 2021 I компонентом вакцинировано 11235 человек. II компонентом привито 2893 человек», - сообщили в пресс-службе.

    Напомним, что 3 апреля в Атырауской области началась массовая вакцинация населения. Получить прививку от коронавирусной инфекции может каждый житель региона по добровольному согласию. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с заявлением. 9 апреля в Атырау поступили 8 тысяч доз вакцины «Спутник V».


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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