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За сутки 11696 человек выздоровели от коронавируса в РК
9 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 11696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 262
город Алматы - 1961
город Шымкент - 133
Акмолинская область - 976
Актюбинская область - 1408
Алматинская область - 247
Атырауская область - 401
Восточно-Казахстанская область - 444
Жамбылская область - 109
Западно-Казахстанская область - 196
Карагандинская область - 2830
Костанайская область - 1270
Кызылординская область - 57
Мангистауская область - 272
Павлодарская область - 917
Северо-Казахстанская область - 82
Туркестанская область - 131
Итого выздоровевших в Казахстане - 1188471.
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