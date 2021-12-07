+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 6 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За сутки 1165 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

7 Декабря 2021 08:15
Поделиться:
За сутки 1165 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
В «красной зоне» ни одного региона Казахстана
Сколько подростков и женщин привились Pfizer в Казахстане 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане 16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 131,

город Алматы - 68,

Акмолинская область - 66,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 19,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 201,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 101,

Карагандинская область - 148,

Костанайская область - 211,

Кызылординская область - 11,

Павлодарская область - 85,

Северо-Казахстанская область - 80,

Туркестанская область - 10.

Итого выздоровевших в Казахстане - 943241.



Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
В «красной зоне» ни одного региона Казахстана
Сколько подростков и женщин привились Pfizer в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
16 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Популярное
1 Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
2 Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
3 Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
4 Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
5 Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
6 Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Читайте также
Около 1500 актюбинцев получили вакцину Pfizer
776 женщин и подростков привились  вакциной Pfizer в Атырауской области
Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ
Боксёры отправили друг друга в нокдаун одновременно
Несанкционированные гаражи во дворах сносят в Алматы
Девушка выпрыгнула с 12-го этажа в Алматы
Мужчина, справивший нужду на детскую коляску, задержан в Алматы
Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив