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За сутки 1165 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
7 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 131,
город Алматы - 68,
Акмолинская область - 66,
Актюбинская область - 11,
Алматинская область - 19,
Атырауская область - 8,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 101,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 211,
Кызылординская область - 11,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 10.
Итого выздоровевших в Казахстане - 943241.
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