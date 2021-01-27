За сутки 108 адмпротоколов составили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре полиция ночью остановила 22-летнего парня с ножом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2021 год полицейскими батальона патрульной полиции города Павлодара выявлено порядка 2000 нарушений правил дорожного движения. В их числе за правила обгона и маневрирования к ответственности привлечены 138 водителей, не уступили дорогу пешеходам 155 автомобилистов, за езду по городу с не пристёгнутым ремнем безопасности задержан 481 водитель, с подложными или поддельными номерами выявлены два автотранспортных средства», – сообщил командир батальона патрульной полиции города Павлодара Ренат Шарипов.

Каждый день, по информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности в Павлодаре заступают больше 100 полицейских. За прошедшие сутки они составили 108 административных протоколов.

Полицейские батальона сейчас обеспечивают не только дорожную безопасность, но также общественный порядок и безопасность граждан. За различные правонарушения они выявили 187 человек, в вытрезвитель доставили 45 пьяных горожан.

«В 02:10 при патрулировании на пересечении улиц Абая-Ломова сотрудниками полиции был остановлен 22-летний молодой человек, у которого при наружном досмотре в кармане куртки обнаружен складной нож, после чего мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - привели пример в ДП региона.

В 03:35 по проспекту Назарбаева был задержан автомобиль «Mitsubishi Lancer», водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения; медосвидетельствование это подтвердило. Кроме того, при себе у водителя не было водительских прав. Выяснилось и то, что водитель никогда не обучался вождению. Машина водворена на штрафстоянку, в отношении мужчины составили административный протокол.





Фото ДП Павлодарской области.