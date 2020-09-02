За строкой Послания: В селах давно необходима выборность акимов - Белла Газдиева

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Послание Президента народу Казахстана содержит в себе весьма актуальные вопросы. Главное, чтобы на местах его реализовали именно так, как и было озвучено Главой государства. Так считает директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области Белла Газдиева. Своими мыслями она поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ».

По мнению собеседницы, многие вопросы, озвученные в Послании, ждало общество. Это и восстановление экономики в период постпандемии, и реформирование госслужбы, и роль медиков, и экология.

«Меня, как бывшего акима села, «зацепил» вопрос о развитии регионов. О том, что нужно переформатировать, усиливать какие-то моменты. Роль акимов и их выборность на местах, а также участковых. Я согласна: в селах и даже городах давно необходима выборность акимов. К примеру, в западных странах, где очень сильна роль местного самоуправления, мэр носит чисто политическую функцию, а руководитель (у нас это был бы секретарь маслихата) решает в том числе и финансовые вопросы. Но всё это достаточно широко обсуждается, публикуется. Власть должна быть транспарентной. Если акима будут выбирать горожане или сельчане, он будет знать, что его выбрал именно этот электорат, что он подотчетен ему, тогда это усилит концепцию «слышащего государства». Сейчас есть программа «Ауыл - ел бесiгi», на нее выделены масштабные средства по развитию сельских территорий. А это уже подразумевает наличие развитой инфраструктуры (воды, канализации и т.д.)», - поделилась Белла Асланбековна.

Как призналась собеседница, ей отрадно было слышать и о медицине. Ведь во всех цивилизованных странах медики получают хорошие зарплаты. Речь тут не только о врачах, но и о санитарах, водителях, техперсонале больниц. Эти люди должны знать, что рискуют своим здоровьем, иногда даже жизнью, но этот труд высокооплачиваемый.

«Было сказано и о вузах – «о фабриках по печатанью дипломов». Надеюсь, дело сдвинется с «мертвой точки», ведь пока в этой сфере порой происходит лоббирование чьих-то интересов. Ну и наш вопрос – трансформация госслужбы. В селе некого сокращать, там недостаток кадров, низкие зарплаты и высокая ответственность. Сокращение госаппарата оправдано на областном и центральном уровнях, как я считаю. Зарплата должна соотноситься с той ответственностью, которую возлагают на человека», - добавила Б. Газдиева.

По словам собеседницы, ее очень порадовало упоминание проектного управления. На самом деле, эта задача уже реализуется.

«Сегодня, когда в стране объявляются масштабные госпрограммы, по факту исполнение от региона к региону хромает. Президент предлагает отказаться от госпрограмм, перейти к национальным проектам, в которых можно увидеть результат. В целом, я считаю, что Послание очень актуально, вопрос теперь стоит в том, чтобы на местах его реализовали именно так, как сегодня озвучил Президент», - добавила напоследок Б. Газдиева.