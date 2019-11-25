За стрельбу в свадебном кортеже задержан мужчина в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске задержан мужчина за стрельбу в свадебном кортеже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как видно на видеозаписи, распространенной в социальных сетях, молодой мужчина, ехавший в свадебном кортеже, вышел из автомашины на перекрестке и дважды выстрелил в воздух.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 20 ноября вблизи Дворца бракосочетаний. На телефон «102» поступил звонок о том, что неизвестный, вышедший из автомашины «ВАЗ-2115», стрелял в воздух.

На месте был задержан 20-летний водитель автомашины Ш., из автомобиля был изъят предмет, похожий на пистолет. По заключению экспертизы, пистолет «RETAY-Baron», изготовленный в Турции, не является огнестрельным оружием.

Тем не менее, в отношении указанного гражданина заведено административное дело по статье 434, часть 1 Административного кодекса РК.

Кроме того, при проверке документов водителя выяснилось, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия постановлением специализированного административного суда 23 сентября текущего года он был лишен права на управление транспортным средством сроком на 1 год.

Автомашина помещена на спецстоянку.

В отношении водителя заведено административное дело по статье 612 часть 3 (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством). «RETAY-Baron» – сигнальная копия пистолета «SIG Sauer P228-Retay Baron HK».