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вчера 23:31
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вчера 21:02
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вчера 19:13
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вчера 15:07
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вчера 14:18
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вчера 13:15
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За стрельбу в свадебном кортеже задержан мужчина в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске задержан мужчина за стрельбу в свадебном кортеже, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как видно на видеозаписи, распространенной в социальных сетях, молодой мужчина, ехавший в свадебном кортеже, вышел из автомашины на перекрестке и дважды выстрелил в воздух.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 20 ноября вблизи Дворца бракосочетаний. На телефон «102» поступил звонок о том, что неизвестный, вышедший из автомашины «ВАЗ-2115», стрелял в воздух.
На месте был задержан 20-летний водитель автомашины Ш., из автомобиля был изъят предмет, похожий на пистолет. По заключению экспертизы, пистолет «RETAY-Baron», изготовленный в Турции, не является огнестрельным оружием.
Тем не менее, в отношении указанного гражданина заведено административное дело по статье 434, часть 1 Административного кодекса РК.
Кроме того, при проверке документов водителя выяснилось, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия постановлением специализированного административного суда 23 сентября текущего года он был лишен права на управление транспортным средством сроком на 1 год.
Автомашина помещена на спецстоянку.
В отношении водителя заведено административное дело по статье 612 часть 3 (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством). «RETAY-Baron» – сигнальная копия пистолета «SIG Sauer P228-Retay Baron HK».
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