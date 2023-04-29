За срыв ввода в эксплуатацию онкоцентра в Таразе раскритиковал подрядчиков Нуржан Нуржигитов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход строительства областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии проинспектировал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. И остался недоволен работой подрядчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, на 2022 год в Таразе планировалось открытие областного Центра онкологии и хирургии на двести коек, в котором установили первый в Жамбылской области линейный ускоритель. Теперь высокоэффективная методика лучевой терапии для онкобольных должна будет стать доступной для пациентов Жамбылской области. Ввод в эксплуатацию в Таразе типового областного Центра онкологии и хирургии с консультативно-диагностическим отделением и наличием установки линейного ускорителя должен обеспечить доступность такой помощи населению, увеличить объем специализированной помощи, внедрение высокотехнологичных медицинских услуг, профилактических мероприятий для населения.

В ходе инспектирования Центра онкологии выяснилось, что генеральный подрядчик ТОО «Тур-Ахмет и Компания» на сегодняшний день завершил строительно-монтажные работы. Сейчас проводятся пусконаладочные работы технологического оборудования, в том числе линейного ускорителя. Центр оснащен современным оборудованием - это КТ, магнитно-резонансный томограф, цифровой маммограф, рентген-аппарат, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат.

Здесь имеются отделения торакальной и общей хирургии, радиологии, лучевой гимнастики, гематологии, гинекологии, химиотерапии, реанимации.

Нуржан Нуржигитов осмотрел лечебные кабинеты, медицинское оборудование, провел беседу с врачами.

«Главой государства поставлены задачи по достижению улучшения показателей здоровья и повышению качества жизни, снижению инвалидности и смертности. Строительство Центра онкологии и хирургии - очень важный проект для области. А подрядчики не управились в срок со сдачей такого крупного объекта. Один из подрядчиков затянул с запуском аппарата МРТ. Дан срок до 2 мая. Если компании не будут выполнять свои обязательства, нужно расторгнуть контракты», - сказал глава региона.

На базе больницы аким области провел совещание с представителями подрядных организаций. Нуржан Нуржигитов раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительных работ и поставил задачи по устранению нарушений, оперативному решению вопросов по установке медицинского оборудования, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

В регионе обеспечивают доступность разнообразной медицинской помощи и современной диагностики для жителей всех населенных пунктов. За последние пять лет в районах Жамбылской области построено 120 различных медицинских объектов, еще предстоит возвести порядка 70 медучреждений. В селах региона внедряется проект «Мобильные поликлиники», чтобы обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте.

В Жамбылской области на сегодняшний день числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.

Фото пресс-служба акима Жамбылской области