Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

За срыв ввода в эксплуатацию онкоцентра в Таразе раскритиковал подрядчиков Нуржан Нуржигитов

Автор:  
Галина Скрипник
29 Апреля 2023, 18:15
За срыв ввода в эксплуатацию онкоцентра в Таразе раскритиковал подрядчиков Нуржан Нуржигитов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход строительства областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии проинспектировал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. И остался недоволен работой подрядчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

photo

Как сообщалось ранее, на 2022 год в Таразе планировалось открытие областного Центра онкологии и хирургии на двести коек, в котором установили первый в Жамбылской области линейный ускоритель. Теперь высокоэффективная методика лучевой терапии для онкобольных должна будет стать доступной для пациентов Жамбылской области. Ввод в эксплуатацию в Таразе типового областного Центра онкологии и хирургии с консультативно-диагностическим отделением и наличием установки линейного ускорителя должен обеспечить доступность такой помощи населению, увеличить объем специализированной помощи, внедрение высокотехнологичных медицинских услуг, профилактических мероприятий для населения.

В ходе инспектирования Центра онкологии выяснилось, что генеральный подрядчик ТОО «Тур-Ахмет и Компания» на сегодняшний день завершил строительно-монтажные работы. Сейчас проводятся пусконаладочные работы технологического оборудования, в том числе линейного ускорителя. Центр оснащен современным оборудованием - это КТ, магнитно-резонансный томограф, цифровой маммограф, рентген-аппарат, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат.

Здесь имеются отделения торакальной и общей хирургии, радиологии, лучевой гимнастики, гематологии, гинекологии, химиотерапии, реанимации.

photo

Нуржан Нуржигитов осмотрел лечебные кабинеты, медицинское оборудование, провел беседу с врачами.

«Главой государства поставлены задачи по достижению улучшения показателей здоровья и повышению качества жизни, снижению инвалидности и смертности. Строительство Центра онкологии и хирургии - очень важный проект для области. А подрядчики не управились в срок со сдачей такого крупного объекта. Один из подрядчиков затянул с запуском аппарата МРТ. Дан срок до 2 мая. Если компании не будут выполнять свои обязательства, нужно расторгнуть контракты», - сказал глава региона.

photo

На базе больницы аким области провел совещание с представителями подрядных организаций. Нуржан Нуржигитов раскритиковал подрядчиков за срыв сроков строительных работ и поставил задачи по устранению нарушений, оперативному решению вопросов по установке медицинского оборудования, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

В регионе обеспечивают доступность разнообразной медицинской помощи и современной диагностики для жителей всех населенных пунктов. За последние пять лет в районах Жамбылской области построено 120 различных медицинских объектов, еще предстоит возвести порядка 70 медучреждений. В селах региона внедряется проект «Мобильные поликлиники», чтобы обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте.

В Жамбылской области на сегодняшний день числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.

photo

Фото пресс-служба акима Жамбылской области


Жамбылская область   Акимат   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана
Как отметят День Победы в Алматы
Как отметят День Победы в Алматы