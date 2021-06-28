РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:32, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    За срыв краснокнижного лука наказаны трое жителей ВКО

    None
    None
    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Ограничения свободы получили трое жителей ВКО за срыв краснокнижного растения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    В Риддере местные жители получили немалый срок за срыв краснокнижного растения. Трое приятелей на территории Риддерского лесного хозяйства вблизи реки Разлеванка срезали растения, находящиеся под угрозой исчезновения.

    «Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей Риддера за незаконную добычу растений, занесенных в Красную книгу. В общей сложности осужденные срезали более 250 стеблей краснокнижных растений», – рассказала начальник службы пробации города Риддер Альмира Майылханова.

    По словам осужденных, они намеревались сделать салат из «лука мелкосетчатого». Отметим, данный вид растения занесен в Красную книгу Республики Казахстан. Приговором Риддерского городского суда ВКО мужчины осуждены по статье 339 части 2 пункту 2 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений, группой лиц по предварительному сговору».

    «Осужденные получили три года ограничения свободы и поставлены на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа с подучетными, и в дальнейшем будут находиться на контроле в службе пробации. В случае повторного правонарушения данным лицам могут заменить ограничение свободы на более жесткий – лишение свободы. Правила отбывания наказания в виде ограничения свободы мужчинам были разъяснены», – подытожила начальник службы пробации города Риддер Альмира Майылханова.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Экология Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:31
    Шымкентские чиновники похитили из бюджета 1,1 млрд тенге и купили элитное жилье в Астане
    Сегодня, 10:25
    Золотую медаль Азиады завоевали казахстанские гребцы
    Сегодня, 10:21
    26 неплательщиков алиментов привлекли к уголовной ответственности в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!