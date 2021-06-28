За срыв краснокнижного лука наказаны трое жителей ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Ограничения свободы получили трое жителей ВКО за срыв краснокнижного растения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В Риддере местные жители получили немалый срок за срыв краснокнижного растения. Трое приятелей на территории Риддерского лесного хозяйства вблизи реки Разлеванка срезали растения, находящиеся под угрозой исчезновения.

«Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей Риддера за незаконную добычу растений, занесенных в Красную книгу. В общей сложности осужденные срезали более 250 стеблей краснокнижных растений», – рассказала начальник службы пробации города Риддер Альмира Майылханова.

По словам осужденных, они намеревались сделать салат из «лука мелкосетчатого». Отметим, данный вид растения занесен в Красную книгу Республики Казахстан. Приговором Риддерского городского суда ВКО мужчины осуждены по статье 339 части 2 пункту 2 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений, группой лиц по предварительному сговору».

«Осужденные получили три года ограничения свободы и поставлены на учет в службу пробации. В настоящий момент проводится профилактическая работа с подучетными, и в дальнейшем будут находиться на контроле в службе пробации. В случае повторного правонарушения данным лицам могут заменить ограничение свободы на более жесткий – лишение свободы. Правила отбывания наказания в виде ограничения свободы мужчинам были разъяснены», – подытожила начальник службы пробации города Риддер Альмира Майылханова.



