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    23:42, 24 Март 2022 | GMT +6

    За спасение жизни поблагодарила полицейского жительница Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Жительница Кокшетау поблагодарила полицейского за то, что оказавшись рядом в трудную минуту, он не только вызвал ей скорую помощь, но и всячески пытался помочь ей справиться с ее недугом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, очередное письмо со словами благодарности в адрес акмолинских полицейских пришло на имя руководителя департамента полиции.

    «Автор письма Жаныл Балтабаева просит поощрить сотрудника управления миграционной службы майора Руслана Исимбаева за проявленное внимание и неравнодушие в сложной и даже опасной для здоровья женщины ситуации. По словам Жаныл Салыховны, инцидент случился еще в начале марта, но по состоянию здоровья письмо она смогла написать лишь сейчас», - поделились в ведомстве.

    Историю своего спасения жительница Кокшетау рассказала в письме. Возвращаясь с работы домой, Жаныл Салыховна почувствовала недомогание, с каждой минутой ее состояние ухудшалось. К счастью, в это время она проходила мимо административного здания департамента полиции, возле которого находился Руслан Исимбаев. Он мгновенно оценил состояние женщины: изменившуюся походку, затуманенный взгляд, заплетающуюся речь и полуобморочное состояние. Незамедлительно среагировав, полицейский подбежал к женщине, взяв под руки, завел в помещение приемной для граждан, где вызвал скорую помощь. Всё время до момента прибытия медиков Р. Исимбаев находился рядом с пострадавшей и контролировал ее состояние. Как выяснилось позже, у Жаныл Салыховны резко снизилось артериальное давление до 70/58 мм рт. ст.

    «Майор полиции Руслан Женисович спас мою жизнь, за что я ему благодарна. В связи с чем прошу Вас поощрить данного сотрудника. Желаю Вам таких сотрудников побольше», - завершила свое письмо женщина.


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    МВД РК Спасение Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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