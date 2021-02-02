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    21:43, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    За спасение жителей Алматинской области из снежных заносов наградили сотрудников ДЧС

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники ДЧС и работники дорожных служб за добросовестное исполнение служебных обязанностей и спасение людей из снежных заносов награждены нагрудными знаками «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» и благодарственными письмами министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ведомстве, награжденные проявили свой героизм на участках автодороги «Ушарал-Достык» и «Сарыозек-Коктал».

    «В результате сложных климатических условий, сильного ветра и нулевой видимости, спасателям пришлось пробиваться через снежные сугробы высотой местами до 2-3 метров, разбивая их специальной техникой, а в некоторых местах лопатами. Сотрудниками ДЧС Алматинской области и дорожных служб с начала зимнего периода 2020-2021 годов были спасены и эвакуированы в безопасное место 292 граждан. В числе которых была женщина на восьмом месяце беременности и с двумя детьми, а также вызволено 106 единиц различной автотехники. Благодаря оперативно принятым мерам по ликвидации последствий снежных заносов никто из граждан не пострадал», - рассказали в пресс-службе ДЧС.

    За спасение граждан, а также за организацию ликвидаций ЧС на автодорогах республиканского и областного значения награждены нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» 4 сотрудника ДЧС, а также благодарственным письмом МЧС РК - 8 сотрудников ДЧС, 4 работника ТОО «ИВРУС», один работник ТОО «Инженерно–пр оизводственный центр «Альянс», один работник ТОО «АБК-Автодор НС».


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