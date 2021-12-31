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За спасение тонущего друга наградили жителя Атырау

31 Декабря 2021 01:36
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За спасение тонущего друга наградили жителя Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау наградили молодого человека, спасшего друга из воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении тонущего человека, был награжден благодарственным письмом начальника ДЧС Атырауской области сотрудник региональной службы коммуникаций ТОО «Атырау-Ақпарат» Салауат Кожыков.

«Спасибо за проявленное мужество и храбрость, вы совершили поступок, достойный уважения. А самое главное, вы спасли человеку жизнь», - сказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Аскат Ержанов.




Салауат Кожыков признался, что действовал интуитивно, времени на раздумья у него не было.

«Я уверен, что любой человек на моем месте поступил бы также», - сказал Салауат.

Напомним, инцидент произошел 24 декабря 2021 года. Салауат Кожыков увидев, что его друг провалился под лед и тонет, он незамедлительно бросился на помощь. Сняв пальто, лег на лед и добрался ползком до друга, вытащив его из воды, повел в стационарный пост №86 Управления полиции города Атырау, где сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

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#Атырауская область   #Общество   #МЧС   #ДЧС   #Спасение  
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Автор:

Виктор Сутягин

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