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За спасение тонущего друга наградили жителя Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау наградили молодого человека, спасшего друга из воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении тонущего человека, был награжден благодарственным письмом начальника ДЧС Атырауской области сотрудник региональной службы коммуникаций ТОО «Атырау-Ақпарат» Салауат Кожыков.
«Спасибо за проявленное мужество и храбрость, вы совершили поступок, достойный уважения. А самое главное, вы спасли человеку жизнь», - сказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Аскат Ержанов.
Салауат Кожыков признался, что действовал интуитивно, времени на раздумья у него не было.
«Я уверен, что любой человек на моем месте поступил бы также», - сказал Салауат.
Напомним, инцидент произошел 24 декабря 2021 года. Салауат Кожыков увидев, что его друг провалился под лед и тонет, он незамедлительно бросился на помощь. Сняв пальто, лег на лед и добрался ползком до друга, вытащив его из воды, повел в стационарный пост №86 Управления полиции города Атырау, где сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали скорую.
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