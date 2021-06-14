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    15:17, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    За спасение ребенка от пожара наградили двух карагандинцев

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности начальника ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов наградил молодых людей, которые вывели ребенка из охваченной огнем бани.

    «За мужество и отвагу, проявленные при спасении на пожаре, Шерхан Толеуханов и Жантолеу Егинбай отмечены нагрудными знаками «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Награды им вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов. Он отметил их смелость и поблагодарил за неравнодушие», – сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Напомним, пожар в банном комплексе «Кедр» произошел 29 мая. За считаные минуты огнем был охвачен не только сам комплекс, но и хозяйственные постройки соседних жилых домов, а также припаркованные рядом автомобили.

    Шерхан Толеуханов и Жантолеу Егинбай, находившиеся в момент возникновения пожара в здании, обнаружили на цокольном этаже ребенка. Накрыв мальчика влажным полотенцем, они до прибытия пожарных вывели его на улицу.

    Пожарными подразделениями ДЧС из горящего здания было спасено еще пять человек.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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