За спасение ребенка от пожара наградили двух карагандинцев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности начальника ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов наградил молодых людей, которые вывели ребенка из охваченной огнем бани.

«За мужество и отвагу, проявленные при спасении на пожаре, Шерхан Толеуханов и Жантолеу Егинбай отмечены нагрудными знаками «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Награды им вручил исполняющий обязанности начальника ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов. Он отметил их смелость и поблагодарил за неравнодушие», – сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Напомним, пожар в банном комплексе «Кедр» произошел 29 мая. За считаные минуты огнем был охвачен не только сам комплекс, но и хозяйственные постройки соседних жилых домов, а также припаркованные рядом автомобили.

Шерхан Толеуханов и Жантолеу Егинбай, находившиеся в момент возникновения пожара в здании, обнаружили на цокольном этаже ребенка. Накрыв мальчика влажным полотенцем, они до прибытия пожарных вывели его на улицу.

Пожарными подразделениями ДЧС из горящего здания было спасено еще пять человек.