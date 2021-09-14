За спасение мужчины от суицида наградили сотрудницу полиции в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области наградили сотрудницу полиции, спасшую мужчину от суицида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщила пресс-служба МВД, 10 сентября заместитель начальника ДП ВКО Ренат Унарбеков в торжественной обстановке, с соблюдением всех санитарных норм, вручил медаль МВД РК «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» инспектору группы кадровой политики отдела полиции района Алтай ДП Восточно-Казахстанской области Алие Анаевой. Награду Алия Анаева получила за спасение человеческой жизни.

Инцидент произошел 12 августа в городе Алтай. Ранним утром, направляясь на работу, Алия Анаева увидела, как мужчина пытается сброситься с третьего этажа здания на улице Курчатова.

Взобравшись на карниз, мужчина начал кричать, что сейчас спрыгнет вниз. Не теряя ни минуты, Алия Анаева сообщила в дежурную часть о случившемся и приняла меры, чтобы отвлечь мужчину, успокоить его и уговорить не делать резких движений.

На место инцидента в течение пяти минут приехали сотрудники взвода патрульной полиции района Алтай Айхан Ауталипов и Куат Байшоков.

Проникнув в здание, стражи порядка начали спасательную операцию.

Поднявшись на третий этаж, Куат Байшоков попросил мужчину отойти от окна. Айхан Ауталипов, воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, ухватил его за руку и оттащил от окна в комнату.

При выяснении обстоятельств полицейские установили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Стражи порядка доставили его в больницу.

С первой минуты и до конца спасательной операции Алия Анаева разговаривала с мужчиной, отвлекая его от дурных мыслей, предотвращая трагический случай.

«Я очень надеюсь, что он сделает для себя правильные выводы и поймет, что жизнь бесценна», – сказала сотрудница полиции.