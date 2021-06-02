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    10:40, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    За спасение младшего брата наградили 18-летнего жителя СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вручили благодарственное письмо 18-летнему юноше, который спас своего младшего брата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, районные стражи порядка посетили братьев, которые в феврале этого года проявили настоящее мужество и выдержку.

    Зимой они оказались в степи во время сильной метели. Ернияз Ашкен несколько километров нес на спине семилетнего брата. Снял с себя всю одежду и укутал мальчика. Дети провели шесть часов в снежном плену.

    «Было очень холодно, ветер сильный. Мы копали снег, чтобы спрятаться от ветра и отдохнуть», - рассказали братья.

    Их искали полицейские, местные жители, егеря и спасатели. Нашли ночью.

    «Настоящее мужество проявил старший брат, спасая младшего. Мальчишки очень обессилили – даже не могли говорить. Умелые действия юных героев в такой непростой обстановке – настоящий пример не только для их сверстников, но и для взрослых», - сказал начальник Есильского районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков.




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Общество Происшествия
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