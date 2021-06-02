За спасение младшего брата наградили 18-летнего жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вручили благодарственное письмо 18-летнему юноше, который спас своего младшего брата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, районные стражи порядка посетили братьев, которые в феврале этого года проявили настоящее мужество и выдержку.

Зимой они оказались в степи во время сильной метели. Ернияз Ашкен несколько километров нес на спине семилетнего брата. Снял с себя всю одежду и укутал мальчика. Дети провели шесть часов в снежном плену.

«Было очень холодно, ветер сильный. Мы копали снег, чтобы спрятаться от ветра и отдохнуть», - рассказали братья.

Их искали полицейские, местные жители, егеря и спасатели. Нашли ночью.

«Настоящее мужество проявил старший брат, спасая младшего. Мальчишки очень обессилили – даже не могли говорить. Умелые действия юных героев в такой непростой обстановке – настоящий пример не только для их сверстников, но и для взрослых», - сказал начальник Есильского районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков.







