За спасение людей полицейские наградили жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прошло торжественное мероприятие в честь Дня благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, глава департаментаМарат Тулебаев поздравил участников мероприятия. Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто вместе с сотрудниками полиции и спасателями помогал искать пропавших в непогоду людей, обеспечивал техникой для расчистки дорог.

Награды получили директор ТОО из Аккайынского района Андрей Бутко, механизатор из Явленского сельского округа Александр Метринский, менеджер ТОО «Тайынша-Агро» Куаныш Мамбетов.

Поощрили сотрудника полиции Есильского района и жителя села Бирлик Абзала Садвакасова. 19 февраля именно они нашли потерявшихся в буране юных земляков, двух братьев 7 и 17 лет.

«Все двигались парами, одному выезжать было невозможно, видимость в направлении ветра — максимум 15 метров. Хорошо, что мы с Муратбеком Аягановым оба бирликцы, местность знаем. Около часа искали вместе со всеми — и нашли», - рассказал А.Садвакасов.

Ещё шести жителям области благодарственные письма вручат руководители районных отделов полиции.

В своем поздравлении М.Тулебаев напомнил, что в полиции области бок о бок несут службу представители более чем 20 национальностей. Здесь дети всех народов, депортированных в Северный Казахстан. Один из них немец Сергей Трайлин, коренной житель СКО во втором поколении. Его предков выселили из Поволжья во время войны. Он получил благодарственное письмо за помощь людям на трассе во время бурана.

«Мы гордимся тем, что наша область — одна из самых многонациональных в республике. В том, что сегодня на нашей земле мир и согласие, большая заслуга всех североказахстанцев. В этот день мы отдаем дань признательности нашим отцам и матерям, ветеранам войны и труда. Огромная признательность — ветеранам органов внутренних дел, которые вносят вклад в воспитание молодых сотрудников», - сказал М.Тулебаев.