За спасение людей наградили военнослужащих в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские поощрили 14 военнослужащих за добросовестное отношение к выполнению поставленных задач и обеспечение порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года с участием военнослужащих выявлено восемь преступлений и 139 административных правонарушений, в полицию доставлено свыше 120 нарушителей общественного порядка.

«В практике участия военнослужащих в охране правопорядка немало положительных примеров. Среди них задержания нарушителей общественного спокойствия, в том числе лиц, имеющих при себе наркотические вещества, помощь людям в критической ситуации», — сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.

В ночь на 15 ноября на улице Абая военнослужащие обратили внимание на мужчину с признаками опьянения и доставили его в ближайший участковый пункт полиции. При осмотре у него обнаружили пакетик с веществом растительного происхождения.

В первых числах ноября, военнослужащие, рискуя своей жизнью, вытащили из огня двух бродяг.

В департаменте добавили, что на патрулирование городских улиц в составе приданных сил полиции регулярно заступают свыше 150 военнослужащих, отрабатывают 50 маршрутов.