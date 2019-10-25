+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 13 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

За спасение людей наградили полицейских в СКО

25 Октября 2019 11:20
Поделиться:
За спасение людей наградили полицейских в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошел строевой смотр личного состава гарнизона полиции в связи с переходом на зимнюю форму одежды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

С ножом напали на полицейского в Алматинской области
Полицейские Караганды посетили семью погибшего коллеги Перестроить работу по формированию нового облика полицейского предложили в Караганде Неучтенные полицией дела выявили прокуроры в Актобе

По информации пресс-службы департамента полиции, готовность сотрудников к зиме - знание устава, служебные документы, амуницию и форменное обмундирование - проверили их командиры и лично начальник областного департамента полиции Марат Тулебаев.

«Хочется верить, что пришедшие на службу молодые сотрудники достойно продолжат традиции старших, с честью выдержат испытания на службе, будут образцово исполнять служебные обязанности. Служба в полиции – это трудная работа, требующая большой выдержки и самоотдачи, честности и справедливости», - сказал М. Тулебаев.


Здесь же, на плацу, пятеро молодых сотрудников приняли Присягу. Двоим полицейским вручили погоны с офицерскими званиями. Еще троим отличившимся при исполнении обязанностей сотрудникам - благодарственные письма, подарки, нагрудный знак.



«Среди награжденных - сотрудники патрульной полиции Мейирбек Мейрам и Талгат Инкаров. Прошлым летом они спасли рыбака. Нагрудным знаком «Құтқарушы» III степени награжден Руслан Ахматов. В июне 2016 года на мосту в районе Подгоры, рискуя собственной жизнью, он спас девушку. В последние годы он не раз доказывал свой высокий профессионализм, становясь лучшим инспектором патрульной полиции на областных конкурсах», - рассказали в пресс-службе.

Завершилось построение торжественным маршем.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив