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За спасение людей наградили полицейских в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошел строевой смотр личного состава гарнизона полиции в связи с переходом на зимнюю форму одежды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, готовность сотрудников к зиме - знание устава, служебные документы, амуницию и форменное обмундирование - проверили их командиры и лично начальник областного департамента полиции Марат Тулебаев.
«Хочется верить, что пришедшие на службу молодые сотрудники достойно продолжат традиции старших, с честью выдержат испытания на службе, будут образцово исполнять служебные обязанности. Служба в полиции – это трудная работа, требующая большой выдержки и самоотдачи, честности и справедливости», - сказал М. Тулебаев.
Здесь же, на плацу, пятеро молодых сотрудников приняли Присягу. Двоим полицейским вручили погоны с офицерскими званиями. Еще троим отличившимся при исполнении обязанностей сотрудникам - благодарственные письма, подарки, нагрудный знак.
«Среди награжденных - сотрудники патрульной полиции Мейирбек Мейрам и Талгат Инкаров. Прошлым летом они спасли рыбака. Нагрудным знаком «Құтқарушы» III степени награжден Руслан Ахматов. В июне 2016 года на мосту в районе Подгоры, рискуя собственной жизнью, он спас девушку. В последние годы он не раз доказывал свой высокий профессионализм, становясь лучшим инспектором патрульной полиции на областных конкурсах», - рассказали в пресс-службе.
Завершилось построение торжественным маршем.
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