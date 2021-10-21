За спасение главы семьи поблагодарили полицейского жители Павлодарской области
«6 октября мой муж Захарченко Пётр Сергеевич возвращался домой из районного центра. По дороге у него ухудшилось самочувствие, и он остановился на обочине дороги, - написала жительница села Исы Байзакова Иртышского района Павлодарской области начальнику департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову. - Никто из проезжающих водителей не обращал внимания на одиноко стоящий автомобиль, хотя проезжало много автомашин. К счастью, мимо проезжал участковый инспектор полиции Канат Сыздыков, который остановился, узнать нужна ли помощь, и вызвал скорую помощь; при этом сам оказал первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи».
Эту историю Галина Степановна от имени семьи Захарченко изложила в благодарственном письме главному полицейскому региона.
«Я очень благодарна участковому инспектору полиции и тем, кто принимал участие в оказании помощи моему мужу Захарченко Петру Сергеевичу. Дай, Бог, здоровья, успехов в работе и побольше таких добрых и отзывчивых людей», – отметила женщина.
Сам капитан полиции Канат Байтемирович Сыздыков, который оказал помощь сельчанину, вспомнил, что в тот день он возвращался с отгонной точки в село и заметил машину, стоявшую на обочине дороги передней частью немного в сторону кювета. Подъехав, сразу узнал машину жителя его деревни Петра Захарченко, который стоял, прислонившись к машине.
«Он весь был бледный: я понял, что ему стало плохо, так как при разговоре он не мог объяснить, что происходит. В машине был один и рукой держался за область грудной клетки и не мог пошевелиться. Я сразу вызвал скорую помощь и вытащил аптечку, но он показал жестом, что ничего не надо, и тихо сказал, что нужен укол и придержать его в таком положении стоя, - добавил полицейский. - До приезда скорой помощи мы так и стояли, я держал его и успокаивал. После выяснилось, что при управлении автомобилем ему стало плохо и долгое время он стоял на дороге, никто не остановился».
Канат Сыздыков добавил, что Пётр Сергеевич не мог никому позвонить, потому что не взял с собой сотовый телефон.
Сам полицейский родился в селе Луговое Иртышского района Павлодарской области в 1982 году в большой семье. Он десятый, последний ребёнок.
«С сентября 2018 года работает участковым инспектором полиции в отделе полиции Иртышского района, а до этого с июля 2014 года работал помощником участкового. В органах внутренних дел - с декабря 2008 года», - отметил он.
Заочно К. Сыздыков закончил Алматинскую академию МВД Казахстана. Женат, с супругой воспитывают пятерых детей. Его супруга Айнагуль Распаевна работает учителем в школе.