За спасение главы семьи поблагодарили полицейского жители Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жителю Иртышского района Павлодарской области стало плохо по дороге из одного села в другое, никто из проезжавших мимо по дороге машин не остановился, спас мужчину капитан полиции Канат Сыздыков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября мой муж Захарченко Пётр Сергеевич возвращался домой из районного центра. По дороге у него ухудшилось самочувствие, и он остановился на обочине дороги, - написала жительница села Исы Байзакова Иртышского района Павлодарской области начальнику департамента полиции Павлодарской области Нурлану Масимову. - Никто из проезжающих водителей не обращал внимания на одиноко стоящий автомобиль, хотя проезжало много автомашин. К счастью, мимо проезжал участковый инспектор полиции Канат Сыздыков, который остановился, узнать нужна ли помощь, и вызвал скорую помощь; при этом сам оказал первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи».

Эту историю Галина Степановна от имени семьи Захарченко изложила в благодарственном письме главному полицейскому региона.

«Я очень благодарна участковому инспектору полиции и тем, кто принимал участие в оказании помощи моему мужу Захарченко Петру Сергеевичу. Дай, Бог, здоровья, успехов в работе и побольше таких добрых и отзывчивых людей», – отметила женщина.

Сам капитан полиции Канат Байтемирович Сыздыков, который оказал помощь сельчанину, вспомнил, что в тот день он возвращался с отгонной точки в село и заметил машину, стоявшую на обочине дороги передней частью немного в сторону кювета. Подъехав, сразу узнал машину жителя его деревни Петра Захарченко, который стоял, прислонившись к машине.

«Он весь был бледный: я понял, что ему стало плохо, так как при разговоре он не мог объяснить, что происходит. В машине был один и рукой держался за область грудной клетки и не мог пошевелиться. Я сразу вызвал скорую помощь и вытащил аптечку, но он показал жестом, что ничего не надо, и тихо сказал, что нужен укол и придержать его в таком положении стоя, - добавил полицейский. - До приезда скорой помощи мы так и стояли, я держал его и успокаивал. После выяснилось, что при управлении автомобилем ему стало плохо и долгое время он стоял на дороге, никто не остановился».

Канат Сыздыков добавил, что Пётр Сергеевич не мог никому позвонить, потому что не взял с собой сотовый телефон.

Сам полицейский родился в селе Луговое Иртышского района Павлодарской области в 1982 году в большой семье. Он десятый, последний ребёнок.

«С сентября 2018 года работает участковым инспектором полиции в отделе полиции Иртышского района, а до этого с июля 2014 года работал помощником участкового. В органах внутренних дел - с декабря 2008 года», - отметил он.

Заочно К. Сыздыков закончил Алматинскую академию МВД Казахстана. Женат, с супругой воспитывают пятерых детей. Его супруга Айнагуль Распаевна работает учителем в школе.