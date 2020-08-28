За спасение человека на воде вручили награду от главы МВД 18-летнему алматинцу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Конституции РК в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы провели награждение отличившихся. Руководством МВД отмечены двое героев за спасение утопающего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ими стали учащийся Алматинского колледжа полиграфии Марғұлан Дұйсеш и сотрудник Службы спасения аппарата акима Алматы Хозы Бүркітбайхан.

Награждение провел начальник ДЧС города Алматы генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров.

Напомним, что в начале лета едва не окончился трагедией отдых на водоеме Сайран 43-летнего афганца, решившего искупаться. Спас иностранного гостя 18-летний алматинец Марғұлан Дұйсеш, в этот момент отдыхавший на пляже. Не медля ни секунды, Марғұлан подплыл к нему и вытащил на берег.

Одновременно тонущего человека увидел и сотрудник службы 109 Хозы Бүркітбайхан, дежуривший на берегу водоема. В момент когда парень вытащил на берег пострадавшего, подбежавший спасатель успел оказать пострадавшему доврачебную помощь.

Кроме того, в преддверии знаменательной даты были вручены ведомственные награды особо отличившимся сотрудникам ДЧС, территориальных подразделений Комитета по ЧС.

«В череде юбилейных торжеств для коллектива ДЧС празднование Дня Конституции Республики Казахстан занимает особое место. Как Конституция защищает права и свободы человека, так и экстренные службы нашего города призваны обеспечить безопасность и защиту наших граждан. Только за 7 месяцев текущего года, спасателями алматинского гарнизона было спасено и эвакуировано более 160 человек! В этот знаменательный день желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, успехов и благополучия!» - сказал начальник ДЧС Алматы Серик Аубакиров.