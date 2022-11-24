За создание финпирамиды задержали женщину в Акмолинской области

24 Ноября 2022, 12:31

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «River Coins Limited» завершено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

«Уралбаева Г.У. длительное время работала в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды. За период деятельности финпирамиды «River Coins Limited» вовлечено более 2 000 физических лиц, сумма причиненного ущерба составляет более 18 млн тенге», - сообщили в ведомстве.

Суд Уралбаеву Г.У. признал виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно.





Ранее департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек формирование финансовой пирамиды на территории Караганды и Темиртау.