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За совращение школьницы задержан житель Уральска
5 Сентября 2020 01:32
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УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней установлен и задержан 23-летний житель Уральска, передает Polisia.kz.
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Задержанный свою вину признал, по данному факту возбуждено уголовное дело. В областном департаменте полиции пояснили, что инцидент произошел в середине августа этого года недалеко от одного из водоемов города. Заявление написала мать 14-летней школьницы 3 сентября. Подозреваемый сразу же был установлен и задержан.
В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 124 части 1 УК РК (развращение малолетних). Санкция данной статьи предусматривает наказание от пяти лет лишения свободы. Более подробная информация по делу огласке не подлежит.
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