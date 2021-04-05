За совершение ДТП находился в межгосударственном розыске житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на трассе «Петропавловск-Ишим» задержали мужчину, объявленном в розыск Министерством внутренних дел по Челябинской области РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 28-летний житель района Шал акына находился в межгосударственном розыске из-за совершенного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. Задержанного опросили сотрудники криминальной полиции Кызылжарского района, инициатору розыска направили уведомление.

«Оснащение планшетами, подключенными к Единому реестру административных производств, базам данных, значительно повышает эффективность работы патрульных полицейских. С начала года сотрудники батальона задержали по ориентировкам 15 человек. Выявили 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, за три месяца патрульные полицейские приняли участие в раскрытии двух преступлений, выявили 58 фактов незаконной перевозки запрещенных предметов и товаров без сопроводительных документов. Из них 13 фактов перевозки мясной продукции и столько же — перевозки живого скота», — рассказал командир батальона патрульной полиции Ерлан Мадиев.