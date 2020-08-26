За сообщения о тоях во время карантина будут получать вознаграждение жители ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За сообщения о фактах проведения массовых мероприятий жители Западно-Казахстанской области будут получать вознаграждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.

Под председательством акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева прошло заседание оперативного штаба, где были рассмотрены проблемные вопросы и общая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Аким ЗКО Гали Искалиев уделил особое внимание строгому соблюдению карантинных норм и опасности осенней волны эпидемии. Также он отметил, что действует запрет на проведение массовых мероприятий.

«У нас есть инструмент выплаты премий для тех, кто поможет нам, обществу фиксировать случаи проведения массовых мероприятий. Сейчас некоторые будут называть это «доносительством» и так далее, но это не так, это поддержка и помощь обществу в борьбе с вирусом. Сегодня комиссия определит конкретную сумму и метод доказательства. То есть, если где-то проходят массовое мероприятие, люди, которые видят это и переживают за свое здоровье и здоровье своих близких, и не хотят допускать распространение инфекции должны сообщить в СЭС и органы полиции. За помощь в борьбе с эпидемией они будут получать вознаграждение.

Наши 130 мониторинговых групп не могут ходить с утра до вечера по всем населённым пунктам и фиксировать нарушения. Здесь нам нужна помощь людей, потому что это всеобщая проблема. Есть у нас несознательные люди, которые до сих пор еще проводят массовые мероприятия. Наш Президент неоднократно отмечал, что все это можно оставить на потом. Вирус никуда не ушел, а все расслабились после карантина и думают, что проблема снята. Сейчас нет вакцины от коронавируса, и побороть его не представляется возможным, поэтому побороть его может только ответственность каждого из нас», – подчеркнул Гали Искалиев.