За сообщения о невыдаче фискального чека казахстанцам выплатят вознаграждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам, сообщившим о невыдаче фискального чека, выплатят вознаграждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Комитета государственных доходов отметили, что проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек» среди населения страны. Лицам, сообщившим о не выдаче фискального чека ККМ или об отказе в приеме оплаты по платежным картам будет выплачено вознаграждение.

«В соответствии с поручениями Главы государства об активизации в период действия моратория инструментов саморегулирования, общественного контроля, с 20 октября 2021 года возобновлена акция «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков ККМ либо отказа в приеме оплаты по платежным картам. В акции «Гражданский контроль – требуй чек» может принять участие любой желающий. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по платежным картам, можно скачав бесплатное мобильное приложение «WIPON CASHBACK» с App Store и Play market и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом ИПН) на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека.

Для идентификации сведения о предпринимателе покупатель может считать информацию с QR-кода, размещенного в кассовой зоне предпринимателя.

Комитет государственных доходов призывает всех граждан Республики Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции «Гражданский контроль – требуй чек».