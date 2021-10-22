РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    За сообщения о невыдаче фискального чека казахстанцам выплатят вознаграждение

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам, сообщившим о невыдаче фискального чека, выплатят вознаграждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Комитета государственных доходов отметили, что проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек» среди населения страны. Лицам, сообщившим о не выдаче фискального чека ККМ или об отказе в приеме оплаты по платежным картам будет выплачено вознаграждение.

    «В соответствии с поручениями Главы государства об активизации в период действия моратория инструментов саморегулирования, общественного контроля, с 20 октября 2021 года возобновлена акция «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи фискальных чеков ККМ либо отказа в приеме оплаты по платежным картам. В акции «Гражданский контроль – требуй чек» может принять участие любой желающий. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека или отказе в приеме оплаты по платежным картам, можно скачав бесплатное мобильное приложение «WIPON CASHBACK» с App Store и Play market и получить вознаграждение (1000 тенге за минусом ИПН) на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения невыдачи фискального чека.

    Для идентификации сведения о предпринимателе покупатель может считать информацию с QR-кода, размещенного в кассовой зоне предпринимателя.

    Комитет государственных доходов призывает всех граждан Республики Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции «Гражданский контроль – требуй чек».

    Теги:
    Астана Общество Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!