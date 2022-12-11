За сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев поощрили на 1,8 млн тенге

11 Декабря 2022, 00:05

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Акмолинской области Антикоррупционной службой зарегистрировано 24 уголовных дела, передано в суд шесть и прекращено девять. Об этом стало известно в ходе круглого стола, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией, в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил, что в этом году меры, принимаемые Казахстаном по противодействию коррупции, отмечены как положительные.

«Для нашей страны выработано 27 рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции. Благодаря активному подходу госорганов наша область показала высокий результат в рейтинге. Наблюдаются темпы снижения уголовных правонарушений. Если за 2021 год Антикоррупционной службой зарегистрировано 26 уголовных дел, из которых передано в суд 9 и прекращено 5, то в этом году зарегистрировано 24 уголовных дела, передано в суд 6, прекращено 9. В регионе проведен анализ и выявлено 156 коррупционных рисков, из них устранено 97», - пояснил руководитель области.

В вопросы и процессы противодействия коррупции активно вовлекаются и сами граждане. С начала этого года за сообщения о фактах коррупции 11 акмолинцев были поощрены на сумму 1,8 млн тенге, а один - награжден грамотой.

«Роль общественности в борьбе с коррупцией очень высока. В этом плане акмолинская общественность очень активна. В частности, наше РОО за 10 месяцев смогло привлечь к административной ответственности во всех регионах РК свыше 440 руководителей госучреждений. Сумма штрафов - свыше 110 млн тенге. За незаконные госзакупки, нарушения в различных сферах. Амолинским филиалом было возбуждено пять уголовных дел в отношении нерадивых работников, которые пытались нажиться на деньгах налогоплательщиков», - поделился руководитель акмолинского филиала РОО «Әділдік жолы» Алмат Исмагулов.

Тем, кто помогает Антикоррупционной службе в реализации возложенных на нее задач, были вручены благодарственные письма и грамоты.

«Мы понимаем, что людям нужны хорошие условия жизни и безопасная среда проживания, и поэтому ориентируем нашу работу не столько на отчеты о количестве пойманных коррупционеров, но главным образом - на предупреждение коррупционных правонарушений. Тем более, что статистические цифры не отражают в полном объеме эффективность работы по противодействию коррупции. Об этом не раз говорил председатель Агентства Олжас Бектенов», - подчеркнул руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Рахимов.