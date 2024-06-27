За смерть заключенного в колонии наказаны 18 сотрудников ДУИС в Карагандинской области

18 сотрудников Департамента уголовно-исправительной системы Карагандинской области привлекли к дисциплинарной ответственности за инцидент со смертельным исходом в одной из колонии региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Расследование по факту гибели одного из осужденных в Карагандинской области все еще продолжается.

Инцидент произошел в феврале текущего года в колонии строго режима в поселке Караган Абайского района Карагандинской области. Между группой осужденных произошел конфликт, в результате чего несколько осужденных нанесли одному из сокамерников около 20 ранений острым колющим предметом. От полученных травм он скончался.

Как сообщил начальник ДУИС по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров, подозреваемые в убийстве признали свою вину.

- Конфликт затеяли отрицательно настроенные осужденные, которые держались цели послабления режима. Во время расследования они не отрицали свою вину. К тому же их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. За данное происшествие 18 должностных лиц, включая меня, привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности я и руководство колонии получили неполное служебное соответствие, - сообщил начальник ДУИС по Карагандинской области и области Улытау Бекболат Шакиров.

Начальник ДУИС также отметил, что затеявшие конфликт рецидивисты отбывают наказание за особо тяжкие преступления. А основной подозреваемый был осужден до 2032 года. Теперь к его основному сроку могут дополнительно добавить еще 15 лет лишения свободы.