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За смену пропускали от 500 до 700 машин – медсестра о работе на блокпостах

16 Марта 2021 22:23
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За смену пропускали от 500 до 700 машин – медсестра о работе на блокпостах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 29 марта по 31 мая две смены медицинских работников городской поликлиники №4 работали на блокпостах вокруг города Нур-Султана – на въезде и выезде у поселка Талапкер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Одна смена работала с 10:00 и до 22:00. Вторая смена работала с 22:00 до 8:00.

«Работа была очень тяжелая. За смену медработники пропускали от 500 до 700 машин. Занимались термометрией, заполнением анкет. Тех, кто прибыл из-за рубежа, в основном у студентов, брали ПЦР-анализы. Работали весной, когда погода еще не установилась, а работа не позволяла постоянно находиться в помещении. Спасибо акимату, который организовал бесперебойное питание – завтрак, обед, ужин. Управление здравоохранения бесперебойно обеспечивало СИЗами, антисептиками. Проблем с этим не было», - рассказывает главная медсестра столичной поликлиники №4 Бахыт Касенова.

Чуть позже, уже летом, к сожалению, три медсестры, работавшие на блок-постах и имевшие контакт с больными COVID-19, заразились коронавирусом. Сейчас они в строю, продолжают работать в поликлинике.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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