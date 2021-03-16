За смену пропускали от 500 до 700 машин – медсестра о работе на блокпостах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 29 марта по 31 мая две смены медицинских работников городской поликлиники №4 работали на блокпостах вокруг города Нур-Султана – на въезде и выезде у поселка Талапкер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Одна смена работала с 10:00 и до 22:00. Вторая смена работала с 22:00 до 8:00.

«Работа была очень тяжелая. За смену медработники пропускали от 500 до 700 машин. Занимались термометрией, заполнением анкет. Тех, кто прибыл из-за рубежа, в основном у студентов, брали ПЦР-анализы. Работали весной, когда погода еще не установилась, а работа не позволяла постоянно находиться в помещении. Спасибо акимату, который организовал бесперебойное питание – завтрак, обед, ужин. Управление здравоохранения бесперебойно обеспечивало СИЗами, антисептиками. Проблем с этим не было», - рассказывает главная медсестра столичной поликлиники №4 Бахыт Касенова.

Чуть позже, уже летом, к сожалению, три медсестры, работавшие на блок-постах и имевшие контакт с больными COVID-19, заразились коронавирусом. Сейчас они в строю, продолжают работать в поликлинике.