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вчера 23:23
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вчера 22:13
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За службу на блокпостах наградили полицейских в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области награждены полицейские за работу на блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За отличную службу и бесперебойную организацию работу на блокпостах, в период действия режима чрезвычайного и особого положений на территории области, почти 120 сотрудников полиции Алматинской области поощрены грамотами и благодарственными письмами акима Алматинской области и начальника департамента полиции региона.
Состоялось торжественное вручение полицейских с участием акима города Талдыкоргана и руководства ДП Алматинской области.
«Огромный труд страж порядка по достоинству оценило руководство области. Поблагодарив за хорошо проделанную работу и проявленные отвагу и профессионализм в период режима ЧП по соблюдению гражданами установленных требований и недопущению роста заболеваемости в регионе, перед стражами порядка поставлены новые задачи по обеспечению охраны общественного правопорядка и борьбе с преступностью», - пояснили в департаменте полиции области.
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