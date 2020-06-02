За службу на блокпостах наградили полицейских в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области награждены полицейские за работу на блокпостах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За отличную службу и бесперебойную организацию работу на блокпостах, в период действия режима чрезвычайного и особого положений на территории области, почти 120 сотрудников полиции Алматинской области поощрены грамотами и благодарственными письмами акима Алматинской области и начальника департамента полиции региона.

Состоялось торжественное вручение полицейских с участием акима города Талдыкоргана и руководства ДП Алматинской области.

«Огромный труд страж порядка по достоинству оценило руководство области. Поблагодарив за хорошо проделанную работу и проявленные отвагу и профессионализм в период режима ЧП по соблюдению гражданами установленных требований и недопущению роста заболеваемости в регионе, перед стражами порядка поставлены новые задачи по обеспечению охраны общественного правопорядка и борьбе с преступностью», - пояснили в департаменте полиции области.