АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - За симуляцию судорог после вакцинации привлекут к ответственности иностранца в Атырау. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Как сообщили в пресс-службе обздрава, администрации поликлиники №3 города Атырау намерена привлечь гражданина Узбекистана к ответственности.

По факту ложного обморока и судорог, случившихся якобы после вакцинации, администрация поликлиники города Атырау №3 написала заявление в полицию за оскорбление медперсонала прививочного пункта, а также за клевету о побочных действиях вакцины.

- Я считаю, что действия нарушителя являются неправомерными, ведь сегодня вся наша страна, весь мир ведёт борьбу с пандемией коронавируса. И именно вакцинация способна остановить эту опасную инфекцию, со своей стороны мы, как врачи, не можем позволить скомпроментировать пользу вакцинации среди наших земляков, - рассказала директор поликлиники №3 города Атырау Айман Утегенова.

14 июля гражданин Узбекистана во время приёма II компонента вакцины «Спутник V» пригрозил медперсоналу, что снимет компрометирующее видео о вреде вакцинации для населения. Спустя 3 часа после прививки инициировал ложный обморок и судороги неподалёку от пункта вакцинации на рынке «Дина».