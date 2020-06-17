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За шопинг с чужой банковской картой задержана жительница столицы

17 Июня 2020 16:52
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За шопинг с чужой банковской картой задержана жительница столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задержана жительница столицы за использование чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции города Нур-Султан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию обратился 34-летний житель г. Нур-Султана по факту кражи денежных средств с банковской карты. Установлено, что заявитель в начале июня текущего года по невнимательности потерял банковскую карту, но обнаружил утерю только тогда, когда на его номер стали поступать СМС-уведомления о списании денег с карты. По факту кражи денег было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена и задержана 20-летняя жительница столицы. В своих показаниях подозреваемая указала, что нашла банковскую карту на улице и решила распорядиться деньгами по своему усмотрению. Не осознавая, что ее действия могут квалифицироваться как преступление, девушка совершила «шопинг» на 35 000 тенге», – сообщила пресс-служба.

В данном случае в действиях девушки усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренные ст. 188 Уголовного кодекса РК (кража).

Также сообщается, что только за последние две недели за кражу денег с утерянных банковских карт к уголовной ответственности привлечено пять человек. Во всех случаях задержанные лица при находке банковских карт не проявляли гражданскую позицию, а преследовали корыстную цель, за что понесли уголовное наказание.

«В случае утери банковских карт, в целях предотвращения краж, полиция города Нур-Султана рекомендует немедленно связаться с банком и заблокировать ее. Либо ограничить лимит покупок, совершаемых без набора пин-кода. Гражданам, нашедшим чужую банковскую карту, рекомендуем обратиться в бюро находок либо на канал «102» и сдать находку в ближайший пункт полиции», – добавили в ведомстве.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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